Тем временем украинские воины подавили попытки вражеского наступления возле Павловки.

Оккупанты наступают в направлении Марьинки и Песков. Боевые действия в районах указанных населенных пунктов продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

"На Авдеевском направлении противник осуществлял артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опытного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Тем временем на Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум.

"Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать возле Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки", — отметили в Генштабе.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения разведки с помощью БПЛА.

Враг осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Совершил авиаудары близ Андреевки, Новогригорьевки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

В Генштабе также отметили, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в течение последних дней враг неоднократно пытался наступать на Пески. Однако все атаки провалились благодаря обороне ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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