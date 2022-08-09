Потери захватчиков уточняются, отметили в Генштабе армии Украины.

Российские оккупанты в районе поселка Спорное Донецкой области пошли на штурм, но попали под кинжальный огонь украинских воинов и хаотично отступили.

Противники пытались задействовать разведгруппы в районах Соледара, Яковлевки, Веселого, Ивано-Дарьевки, но быстро изменили свои планы после огневого поражения со стороны наших воинов и сбежали, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, потери противника уточняются.

"...противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха не имеет, отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцево, успеха не имеет, с потерями отошел", - добавили в Генштабе.

Напомним, вечером 8 августа Генштаб ВСУ сообщил, что защитники нашего государства отразили попытку наступления врага в направлениях Песков и Авдеевки, противник отошел.

Российские оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля - обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты. Из-за захватчиков только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Украинские воины дают достойный отпор оккупантам - уже уничтожены примерно 42 640 противников.

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