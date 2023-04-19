Бен Уоллес призвал смотреть на состояние событий без розовых очков.

Война России против Украины, вероятно, не завершится в 2023-м году. Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии NYT, в Лондоне считают, что Киев будет иметь мощную поддержку в течение следующих двух лет.

"Я настроен оптимистично, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и сильную позицию", – сказал Уоллес журналистам в Вашингтоне.

Также британский чиновник подчеркнул важность реально смотреть на текущее состояние событий и не надеяться на то, что Москва просто так уступит в своих планах.

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"Я также считаю, что мы должны быть реалистами: не будет того момента, когда Россия рухнет", - добавил Уоллес.

Текущая ситуация на фронте российско-украинской войны

За минувшие сутки борьбы на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали три роты россиян. За 24 часа россияне 32 раза атаковали украинские позиции, но успехов не достигли.

В целом в течение вторника было ликвидировано 620 россиян. Кроме этого Силы обороны уничтожили еще 64 единицы техники.

Россияне пытаются помешать украинским военным использовать Starlink. Оккупанты используют для этого секретное оружие.

В Международном институте стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов заявили, что первые сутки украинского контрнаступления могут стать решающими. Сейчас никто кроме высшего военного руководства Украины не знает, как, когда и где именно будет проведена эта операция.

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