По данным американской разведки, РФ экспериментирует с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", чтобы заглушить спутниковый интернет Starlink.

Россия стремится перекрыть доступ украинских военных к спутниковому интернету Starlink. И эти попытки кажутся более продвинутыми, чем предполагалось ранее.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретный отчет американской разведки. В нем говорится, что Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь заглушить сигнал Starlink в Украине.

В документе, на который ссылается WP, не указывается, были ли какие-либо попытки россиян успешными. Программа "Тобол", якобы предназначенная для защиты спутников Кремля, может быть использована для того, чтобы атаковать спутники, используемые его противниками.

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В SpaceX отказались от комментариев. Пентагон также не ответил на вопросы по этой теме.

"Эти системы составляют важный уровень в сети связи Украины", - сказал официальный представитель министерства обороны США майор Чарли Дитц. Он добавил, что в центре внимания ведомства "по-прежнему находится обеспечение украинцев необходимыми им спутниковыми возможностями".

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что руководство Украины знает об усилиях России и "принимает меры по их нейтрализации".

Как отмечает издание, пока неясно, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов на "Тоболе" или других средств подавления, используемых российской армией, например, "Тирадой-2". Украинские войска сообщали о перебоях в октябре, когда они продвигались к российским позициям во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Согласно сообщению Financial Times, в то время украинские официальные лица предположили, что SpaceX ограничила доступ в интернет в этих районах, чтобы россияне не могли пользоваться этой услугой.

Как работает "Тобол" и что о нем известно

Аналитики Secure World Foundation, занимающегося вопросами космической безопасности и устойчивого развития, обнаружили в России как минимум семь комплексов "Тобол", все они расположены рядом с объектами, используемыми для слежения за спутниками.

По данным Secure World Foundation, спутниковые помехи могут возникать в двух местах: в космосе, когда "глушилки" нацеливаются непосредственно на спутники, и на земле, где оружие может нацеливаться на приемники. Помехи, возникающие в космосе, известные как глушение восходящей линии связи, смешивают сигнал с исходной трансляцией, что искажает информацию, которую получают все пользователи этого спутника. По словам Барта Хендрикса, исследователя, внимательно следившего за программой, "Тобол" почти наверняка работает таким образом.

Наземный метод, известный как глушение нисходящей линии связи, передает сигнал на той же частоте, что и спутник, что препятствует приему законного сигнала подключенными устройствами. Этот метод имеет меньшую область действия, потому что он зависит от того, насколько глушитель приблизится к системам, работу которых он намерен нарушить.

В прошлом году владелец SpaceX Илон Маск сказал, что программный патч помог преодолеть помехи терминала Starlink. Неясно, относится ли это к глушению нисходящей линии связи. "Тобол" предназначен для того, чтобы прерывать сам сигнал на его пути к терминалу.

В документе, полученном WP, описывается "продолжающийся военный оперативный эксперимент России с нацеливанием на систему спутниковой связи Starlink над Украиной с помощью российского "Тобол-1" и идентифицируются три места в России, где проводились испытания. В "предполагаемом центре", куда их направили, вблизи Бахмута Донецкой области, в этом году велись самые ожесточенные бои.

Эксперимент, начатый в конце сентября, должен был продлиться 25 дней, говорится в отчете американской разведки, но с момента начала испытаний до подготовки доклада для высокопоставленных американских чиновников прошло более пяти месяцев. В отчете не говорится, почему эксперимент длился так долго, возникли ли у России какие-либо проблемы и дала ли операция ожидаемый результат.

Хотя размещение Россией комплексов "Тобол" по всей стране может указывать на то, что они используются в оборонных целях, три объекта, о которых говорится в оценке американской разведки - один под Москвой, один недалеко от Крыма и еще один в Калининграде - являются ближайшими к Украине, что делает их пригодными для атаки украинских средств связи. Зона их действия, похоже, охватывает всю Украину, сказал Брайан Уиден, директор по программному планированию Secure World Foundation.

О программе "Тобол", именуемой в российских документах как 14Ц227, в открытом доступе имеются лишь слабые намеки и разоблачения, а ее возможности долгие годы оставались загадкой. Исследователи говорят, что программа, по всей видимости, началась около десяти лет назад.

По словам Барта Хендрикса, спутники Starlink проходят над землей достаточно низко, так что "Тобол", вероятно, может излучать на них сигналы помех. Но трудности остаются.

Работа Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, американская компания по производству космической техники SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Там пояснили, что компания не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов.

В Офисе президента Украины ответили, что руководству компании нужно определиться: поддерживает ли SpaceX россиян в их "праве" на убийство украинцев, или же отстаивает свободу Украины и ее нации.

Позже Илон Маск объяснил ограничение на использование украинскими военными спутникового интернет-сервиса для управления дронами. Он заявил, что решение принято для предотвращения перерастания "конфликта" в мировую войну.

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