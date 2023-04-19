Также уничтожены два склада боеприпасов врага.

За сутки на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали около трех рот российских оккупантов и 17 единиц их военной техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. "Защитники Таврийского направления уверенно держат оборону и осуществляют необходимые меры по снижению боевых возможностей врага. Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую область, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", - отметил он.

По словам Тарнавского, за прошедшие сутки враг 32 раза атаковал украинские позиции, однако успеха не имел и отошел.

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В частности, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливал позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. А для корректировки огня артиллерии противник использовал беспилотники.

Всего на Таврийском направлении в течение суток зафиксированы 532 вражеских обстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в ответ в течение суток нанесли три ракетных удара по сосредоточению военной техники противника, а также выполнили 937 огневых задач.

Тарнавский уточнил, что речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили около трех рот. Уничтожены и повреждены 17 единиц военной техники противника. В частности, танк, шесть единиц БМП, БТР, БПЛА Zala, БПЛА Supercam S350, автомобильную технику. Также уничтожены два склада боеприпасов врага", - добавил командующий.

Ситуация в Бахмуте

Сейчас на фронте самая горячая точка - это Бахмут. Наши военные мужественно защищают город-крепость, несмотря на то, что россияне кинули на захват города все ресурсы.

По данным Инситута изучения войны, в настоящее время бои идут вдоль железнодорожной станции в центре Бахмута.

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