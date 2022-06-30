Лиз Трасс отметила, что Лондон поставляет Украине смертоносное вооружение.

Украинские военные могут выбить российских оккупантов со всей территории Украины. Это может произойти в обозримые сроки.

Об этом рассказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью BBC Radio.

"Вся территория Украины, которая была захвачена Россией, незаконно оккупирована, и, в конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - завила глава британского внешнеполитического ведомства.

При этом она считает, что реально освободить территорию Украины от российской армии в обозримые сроки.

"Именно поэтому мы поставляем дополнительную помощь смертоносными вооружениями", - подытожила Трасс.

Завершение войны в Украине - что известно

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите лидеров G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

После чего спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков 28 июня цинично заявил, что война в Украине закончится, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

В свою очередь спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видят возможности завершения войны в Украине до конца года, потому что Путин намерен продолжать атаку.

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