Осушение охлаждающих бассейнов является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности.

В оккупированном Энергодаре российские захватчики силой заставляют сотрудников Запорожской АЭС осушить охладительные бассейны атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, рашисты прибегают к силовому принуждению против украинских атомщиков. Сейчас они издевательством и пытками заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения этих бассейнов для руководства ЗАЭС и ГП "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который с многочисленными телесными повреждениями 29 июня был доставлен в больницу Энергодара.

Ситуация на Запорожской АЭС:

Оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года "Энергоатом" сообщил о том, что российские оккупанты готовят серьезную провокацию на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Захватчики, которые находятся на ЗАЭС, собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – оговорить себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: то ли бомбы, то ли снаряды.

Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушке охладительных бассейнов - для проверки его чаш - и остановке насосов, которые подают воду на системы безопасности энергоблоков.

В "Энергоатоме" отметили, что если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что уже само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности.

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