У Путина предлагают Зеленскому капитуляцию.

Война в Украине может закончиться до конца суток, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться к концу суток. Остальное - это уже размышления главы Украинского государства", - отметил он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

В начале июня Путин в интервью российским пропагандистам заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что события, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся до минимума.

Справка УНИАН. Войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, однако не объявляли войну, а назвали свои действия "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших граждан. Против нашей страны, в частности, воевали кадыровцы.

Сначала враги бомбили военные объекты, а затем атаковали и гражданские.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 28 июня на нашей земле ликвидировали примерно 35250 врагов.

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