Джон Кирби отметил, что Владимир Путин намерен продолжать атаку.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видят возможности завершения войны в Украине до конца года. Он указал, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен продолжать атаку.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", - заявил Кирби.

При этом он указал, что Вашингтон будет и дальше помогать Украине укреплять оборону.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня Путин в интервью российским пропагандистам заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите лидеров G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

После чего спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков 28 июня цинично заявил, что война в Украине закончится, если в Киеве отдадут приказ о сложении оружия и капитулируют.

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