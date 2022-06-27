Президент поблагодарил государства "Большой семерки" за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

Именно такие сроки Зеленский назвал во время своего выступления на саммите лидеров G7, сообщает Sky News, ссылаясь на два источника в дипломатических европейских кругах.

Как сообщил президент Украины в своем Telegram-канале, обращаясь к саммиту лидеров G7 в Берлине в режиме видеоконференции, он поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую помощь в борьбе с российским вторжением.

"Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", – добавил он.

Тем временем Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что, выступая на саммите, Зеленский просил усилить поддержку Украины:

предоставлением систем противовоздушной обороны,

более мощными санкциями против России,

гарантиями безопасности для Украины,

помощью в экспорте зерна;

помощью в восстановлении Украины после войны.

Напомним, ранее сообщалось, что страны G7 собираются расширить санкции против Российской Федерации из ее вторжения в Украину.

В частности, Соединенные Штаты Америки планируют закрыть доступ к американским технологиям компаниям, которые поддерживают РФ.

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