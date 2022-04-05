Оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

Россия меняет планы по Украине и готовится к новой фазе войны. Она может длиться несколько месяцев и дольше.

Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан на брифинге.

Салливан отметил, что сейчас Россия сосредотачивает силы для попыток атаковать украинские войска в Донецкой и Луганской областях. Вероятно, захватчики будут продолжать блокирование Николаева и наступление на Харьков.

По словам чиновника, войска РФ передислоцируются с севера Украины в Донбасс. Вероятно, оккупанты развернут там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат.

В США прогнозируют, что Россия сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

В СНБО заявили, что Российская Федерация готовится к затяжной войне в Украине.

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