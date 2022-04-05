Враг продолжает бить по жилым домам и оставлять людей без воды и газа.

Российские оккупанты обстреляли в зоне Операции Объединенных сил фенольный завод. Враг продолжает бить по мирной инфраструктуре: разрушает дома, убивает людей и оставляет жителей некоторых населенных пунктов без воды и газа.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС, которые входят в ООС, совершили 29 выездов на преодоление последствий российской агрессии. В зоне Объединенных сил ликвидировали 11 пожаров. Кроме этого, работники ГСЧС спасли одного человека и обнаружили 28 взрывоопасных предметов. Пиротехники работали в Покровске, Новогородовке, Константиновке, Славянске и Северодонецке.

В населенном пункте Новоселки оккупанты совершили обстрел, в результате чего был травмирован один житель. В Георгиевке враг ранил трех граждан и повредил жилой дом. В Торецке и Нью-Йорке враг ударил и повредил пять жилых домов.

"Зафиксировано 7 попаданий в Фенольный завод во время которых были повреждены: 3 ректификационные колонны; 3 сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон, цистерна и металлические сооружения. Опасности для окружающей среды не имеет", - сообщили в ООС.

Северодонецк подвергся мощным обстрелам. В результате российской агрессии были повреждены сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили, склад запчастей. Кроме этого враг перебил газопровод, город остался без газоснабжения.

"В результате обстрелов также без газоснабжения остаются населенные пункты Новодружеск (1099 потребителей) и Малорязанцево (440 потребителей). В результате обстрелов российскими оккупационными войсками обесточены 13 населенных пунктов частично и 17 полностью, 95 938 потребителей остаются без света", - добавили в ООС.

Без водоснабжения остались населенные пункты: Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично - Горская община и Лисичанск. Без газоснабжения остались 36 населенных пунктов, 30 из них - полностью.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе ВСУ отбили вражеские атаки, уничтожив 7 танков и 8 бронемашин.

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