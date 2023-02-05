По неподтвержденной информации, снаряд С-300 упал на территории региона.

В Белгородской области прозвучал мощный взрыв, звук которого зафиксировали на нескольких видео. Есть информация, что его причиной стал неудачный запуск ракеты С-300 оккупантов.

Российские Telegram-каналы опубликовали ролики со звуками взрыва. Они же начали распространять разные версии о причинах происшествия. Одни писали, что упал самолет, а другие — об ударе по Белгородской области.

При этом в украинских Telegram-каналах раскрыли, почему на самом деле произошел взрыв. На территории российского региона зафиксировали пуски ракет С-300, которыми обстреливают Украину. Сразу после этого в Белгородской области услышали взрыв, так как один из снарядов "отказался" лететь в воздушное пространство чужой страны. Он упал на территории упомянутого региона РФ, однако точное место неизвестно.

Видео дня

Здесь важно отметить, что официальные комментарии насчет взрыва от украинской стороны не поступали. Российские власти тоже молчат об инциденте.

Падения ракет оккупантов в России

С октября 2022 года, когда РФ начала проводить регулярные массированные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры Украины, было зафиксировано несколько случаев падения ракет оккупантов в России.

Один из таких инцидентов произошел в середине декабря в Еланском районе на границе Волгоградской и Саратовской областей, где размещены аэродромы стратегической авиации ВС России. Перед этим местные жители сняли пролет ракеты в сторону Украины на видео.

В том же регионе ракета оккупантов упала 31 декабря во время очередного массированного обстрела. Обломки приземлились в пределах населенного пункта.

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