Одна из ракет "отказалась" входить в воздушное пространство нашей страны.

Сегодня, 31 декабря, Россия устроила массированный обстрел территории Украины. Но одна из выпущенных ракет не долетела до цели и упала в пределах государства-агрессора.

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется горящая ракета. Она приземлилась на территории Волгоградской области, точное местоположение неизвестно. На кадрах ролика заметны обломки возле дороги в населенном пункте.

Официальные комментарии российских властей касательно инцидента пока не поступали. Информация о раненых, погибших и повреждениях тоже отсутствует. Напомним, это не первый случай, когда во время террористических ударов по Украине российские ракеты падают в Волгоградской области. Такие инциденты фиксировались после вчерашней атаки и в середине декабря.

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Массированный обстрел Украины 31 декабря: что известно

Примерно в 12:30 рашисты выпустили ракеты в направлении нашей страны. Во всех регионах объявили воздушную тревогу.

На территории Одесской, Харьковской, Кировоградской и других областей ввели экстренные отключения энергоснабжения в связи с рисками ударов по объектам инфраструктуры.

Сообщалось о работе ПВО на Киевщине, Винничине, Херсонщине, Хмельниччине и так далее. Увы, есть первые попадания. В столице на территории Соломенского района в результате обстрела погиб один человек, а еще несколько получили ранения. Как сообщил мэр Виталий Кличко, трех женщин госпитализировали.

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