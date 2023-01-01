Наибольшее количество тревог было в Харьковской области

За 10 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения в Украине прозвучало около 14 870 воздушных тревог Меньше всего за сутки было 4 тревоги, а больше всего – 189.

Данные на инфографике собрали в Госпогранслужбе.

Чаще всего воздушную тревогу объявляли в Харьковской области – 1558 раз.

Реже всего – в Луганской области (там она включена постоянно).

В Киеве с начала войны звучало 638 тревог.

При этом отмечается, что в среднем в сутки раздается по 47 тревог.

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Сколько может длиться воздушная тревога после запуска оккупантами дронов

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что после запуска оккупантами беспилотников воздушные тревоги могут длиться до шести часов. Так, если дроны запускают в 23:00, воздушная тревога может длиться до 5:00.

В ведомстве отметили, что оккупанты поняли, что эффективнее всего для них использовать Shahed в ночное время, потому что ночью нет визуальной привязки к целям. Средства, которые могут их уничтожать – стрелковое оружие, зенитные орудия, крупнокалиберные пулеметы, которые часто применяются против этих БпЛА

Добавим, что россияне активно применяют иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6. По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

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