Оккупанты преимущественно ночью применяют БпЛА, потому что ночью нет визуальной привязки к целям.

Воздушные тревоги после запуска оккупантами беспилотников могут длиться до шести часов.

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил на брифинге.

По его словам, если дроны запускают в 23:00, воздушная тревога может длиться до 5:00.

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"Рашисты поняли, что эффективнее всего для них использовать Shahed в ночное время, потому что ночью нет визуальной привязки к целям. Средства, которые могут их уничтожать, - такие как стрелковое оружие, зенитные орудия, крупнокалиберные пулеметы, которые часто применяются против этих БпЛА", - сказал он.

По словам Игната, если БпЛА запускают с 23:00, когда начинаются сутки по московскому времени, то до пяти утра может быть воздушная тревога.

Он пояснил, что это происходит не потому, что дрон летит по прямой.

"Они могут обходить, лететь по кругу, кружить, избегая систем ПВО, и это уже увеличивает время. Средняя скорость дрона - 150 километров в час. Это и есть полетное задание. И с этим приходится сталкиваться, и против этого есть определенные меры. Все Силы обороны работают в единой системе противовоздушной обороны, которая пытается уничтожить как можно больше этих БпЛА", — заверил Игнат.

Война в Украине: атаки дронов

Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

По данным разведок западных партнеров, Тегеран вскоре может также передать Москве свои баллистические ракеты.

19 декабря российские оккупанты нанесли удары по Киеву дронами-камикадзе Shahed. Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

В тот же день стало известно, что Россия получила от Ирана еще одну партию БпЛА.

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