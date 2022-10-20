В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сегодняшней работе ПВО на киевском направлении.

Так, по его словам, за месяц украинскими силами уже сбиты 233 иранские дроны-камикадзе, запущенные страной-террористом Российской Федерацией.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

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Зеленский напомнил, что сегодня состоялась встреча руководителя ОП Андрея Ермака с представителями посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании по усилению украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

"Работаем для того, чтобы гарантировать полную безопасность украинскому небу. Мы уже имеем существенные результаты: в течение месяца сбито 233 "Шахеда" и десятки ракет. Только за сегодня и только на киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 "Шахедов" сбиты благодаря воинам воздушного командования "Юг". Я благодарю, ребята, за замечательную работу!" - подчеркнул Зеленский.

"Есть результаты и на других направлениях. Но, к сожалению, есть и попадания. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом", - заявил президент.

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше", - отметил Зеленский.

Ситуация в энергетике после обстрелов РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. За это власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы. Наиболее ответственно к призыву уменьшить потребление света подошли жители Черниговщины.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.