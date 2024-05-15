Стальными укрытиями называют изделие компании Метинвест - капсулы из волнистой стали, которые могут служить укрытием или полевым жильем для военных.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова сертифицировала и поставила военным уже 500 стальных укрытий, которые используются на передовой.

Стальными укрытиями называют изделие компании Метинвест - капсулы из волнистой стали, которые могут служить укрытием или полевым жильем для военных. Они были официально согласованы с Министерством обороны Украины.

"Мы уже официально сертифицировали, кодифицировали и поставили на вооружение наши "укрытия". То есть это уже утвержденное Министерством обороны и инженерными войсками изделие, которое используется для возведения фортификаций", - рассказал представитель инициативы, операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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В 2022 году начали производить простейшие конструкции, которые бы быстро устанавливались без дополнительной техники и защищали солдат от артобстрелов. Впрочем, впоследствии военные начали нуждаться в различных вариациях укрытий, приспособленных под различные нужды.

"Сейчас мы имеем очень много модификаций укрытий. В зависимости от потребностей военных "укрытие" может быть размером 2х12 метров и использоваться как полевой штаб. Набор из 5-6 индивидуально оборудованных "укрытий" - это командный пункт. Стандартный бункер содержит 8 мест для отдыха военных", - отметил Александр Мироненко.

Инициатива также разработала специальные укрытия для наблюдательных позиций. Эти небольшие "укрытия", размером 2х3 метра, уже используются на Донецком направлении для экипажей дронов. Они оснащены двумя погребами, столом и удобным рабочим местом, что позволяет военным безопасно работать во время артиллерийского обстрела.

По словам Александра Мироненко, военные очень довольны новыми укрытиями.

"У них всегда есть некоторые пожелания, что изменить в оборудовании бункеров. Мы уже почти 500 единиц отвезли на линию фронта, и на них есть постоянный запрос. Я считаю, что это лучший ответ на вопрос, ведь эти изделия пользуются спросом и нужны сейчас нашим ребятам и девушкам", - подытожил он.

Напомним, "Стальной фронт" - это совместная милитарная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет помощь защитникам Украины. С начала повтомасштабного вторжения рф в Украину помощь Рината Ахметова военным и мирным украинцам составляет 8 млрд грн.