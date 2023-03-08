Он наградил бойцов новым знаком отличия Сухопутных войск.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский вручил государственные награды защитникам Бахмута.

Видео с бойцами Сырский опубликовал в своем Telegram- канале. По его словам, он вручил защитникам "кресты" и новую награду Сухопутных войск, которая "впервые вручается за доблесть, мужество и героизм".

"Цугцванг в шахматах - это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром. Слава Украине!" - Написал он.

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Оборона Бахмута

Как сообщили аналитики ISW, украинские защитники активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны Украинского города Бахмут, которое является главной целью армии РФ на востоке Украины. Там Кремль уже "похоронил" по меньшей мере 30 тысяч российских солдат.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что было решено не отходить из Бахмута, а усилить там оборону. Решение было поддержано на заседании единогласно.

Президент выразил опасение, что армия захватчиков может попытаться оккупировать всю Донецкую область, если украинские защитники уйдут из Бахмута.

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