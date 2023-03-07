В случае оккупации Бахмута российские войска смогут пойти на другие населенные пункты Украины.

Президент Владимир Зеленский объяснил, в чем заключается важность Бахмута Донецкой области, и почему украинские военные продолжают держать оборону города-крепости. Если оккупантам удастся захватить Бахмут, для России откроется путь к другим населенным пунктам.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, в Донецком направлении. Вот почему наши ребята стоят там", – объяснил Зеленский в интервью CNN.

Президент отметил, что оборона Бахмута для Украины является тактическим решением. При этом мотивы российских оккупантов совсем другие.

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"Мы понимаем, чего Россия хочет там достичь. России нужна хоть какая-то победа – маленькая победа – даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там всех мирных жителей", – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что если Россия сможет "поставить свой маленький флажок" на вершине Бахмута, это поможет "мобилизовать российское общество для того, чтобы создать эту идею, что они являются такой мощной армией".

Ситуация на Бахмутском направлении

Ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области продолжаются уже около 8 месяцев. Оккупанты не оставляют попыток захватить украинский город, разрушая его постоянными обстрелами.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин заявил, что ситуация в городе критическая. В то же время он подчеркнул, что украинские защитники продолжают держать оборону города и ежедневно отбивают безумное количество вражеских штурмов.

Польский генерал, бывший глава Бюро нацбезопасности Станислав Козей считает, что отход украинских сил из Бахмута не будет иметь серьезного стратегического влияния. Он отметил, что Украина рассматривает этот город не с политической, а с военной точки зрения. Зато для Кремля провал в Бахмуте стал бы катастрофой.

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