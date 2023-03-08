Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг так называемый "ограниченный тактический отвод войск" из Бахмута Донецкой области.
"Они ошибаются. Если идут ротации, то только плановые - с целью усилить те или другие направления, поменять войска при необходимости, добавить огневых средств, где нуждается оперативная обстановка", - заявил Череватый, комментируя появляющуюся в сети информацию об отводе украинских войск.
По его словам, в районе Бахмута идут ожесточенные бои, там - "фабрика смерти" для россиян: "Скоро не будет никакого "Вагнера" там".
"Вагнер" остается главной ударной силой на этом направлении. Из-за того, что наши войска постоянно выбивали их, они несли очень большие потери. Заметно, что добавлены регулярные войска десантников", - отметил Череватый.
Битва за Бахмут - новости
Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что у армии РФ фактически нет шансов для создания оперативного эффекта на поле боя и продвижения вглубь Украины в случае оккупации украинского Бахмута.
Также сообщалось, что украинские защитники активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны украинского города Бахмут.
Накануне, 6 марта, военное руководство Украины приняло решение удерживать этот рубеж до конца.