В районе Бахмута идут ожесточенные бои.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг так называемый "ограниченный тактический отвод войск" из Бахмута Донецкой области.

"Они ошибаются. Если идут ротации, то только плановые - с целью усилить те или другие направления, поменять войска при необходимости, добавить огневых средств, где нуждается оперативная обстановка", - заявил Череватый, комментируя появляющуюся в сети информацию об отводе украинских войск.

По его словам, в районе Бахмута идут ожесточенные бои, там - "фабрика смерти" для россиян: "Скоро не будет никакого "Вагнера" там".

"Вагнер" остается главной ударной силой на этом направлении. Из-за того, что наши войска постоянно выбивали их, они несли очень большие потери. Заметно, что добавлены регулярные войска десантников", - отметил Череватый.

Битва за Бахмут - новости

Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что у армии РФ фактически нет шансов для создания оперативного эффекта на поле боя и продвижения вглубь Украины в случае оккупации украинского Бахмута.

Также сообщалось, что украинские защитники активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны украинского города Бахмут.

Накануне, 6 марта, военное руководство Украины приняло решение удерживать этот рубеж до конца.