В интервале между 6 и 7 марта российские позиции возле реки Бахмутка несколько сдвинулись, констатируют в ISW.

Украинские защитники активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны украинского города Бахмут, который является главной целью армии РФ на востоке Украины. Там Кремль уже "похоронил" не менее 30 тысяч российских солдат.

Согласно карте американского Института изучения войны (ISW), ВСУ ведут бои к западу от Бахмута, в то время как россияне, вероятно, захватили восточную часть города (к востоку от реки Бахмутка) после контролируемого отхода украинских бойцов с этого участка обороны.

Отмечается, что во время боев за Бахмут 7 марта армия РФ продолжила вести наземные атаки в городе и его окрестностях. Согласно геолокационным кадрам, в интервале между 6 и 7 марта российские позиции возле реки Бахмутка сдвинулись на 200 м ближе к восточной части города, хотя ранее их там не наблюдали.

Видео дня

Также кадры 6 марта фиксируют продвижение россиян в юго-западном Бахмуте.

При этом в Генштабе отмечали, что силам ВСУ удалось отбить российские атаки, как непосредственно на Бахмут, так и к северо-востоку от города близ Федоровки (15 км к северо-востоку) и Белогоровки (20 км к северо-востоку); северо-западнее Бахмута в районе Дубово-Василовки (6 км северо-западнее), Ягодного (1 км северо-западнее) и Железянского (10 км северо-западнее); к западу от Бахмута в районе Ивановского (5 км к западу) и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки (7 км к юго-западу).

РФ не сможет прорваться вглубь Украины в случае захвата Бахмута

Напомним, что в своем последнем отчете аналитики ISW констатировали, что даже в случае оккупации Бахмута, силы РФ не смогут продвинуться дальше вглубь территорий Украины.

Военные эксперты отметили, что на этом участке фронта Россия, в основном, использует штурмовые бригады для столкновений с ВСУ в ближнем бою. Однако на данный момент у врага наблюдается "кадровый голод" из-за отсутствия достаточного количества механизированных сил. Без их наличия оккупанты не смогут развернуть маневры при попытке продвинуться дальше Бахмута, говорится в отчете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что армия РФ может попытаться оккупировать всю Донецкую область, если ВСУ уйдут из Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: