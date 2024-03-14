Николай Олещук отметил работу украинских летчиков.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал о работе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что ЗРК продолжают выполнять боевые задачи на прифронтовых территориях.

"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий", - написал Олещук в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что украинские летчики также выполняют боевые задачи и героически уничтожают оккупантов.

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Уничтожение установок Patriot - последние новости

9 марта Forbes сообщил, что войска РФ, вероятно, впервые уничтожили в Украине сразу две пусковые установки американского ЗРК Patriot. Российский беспилотник якобы обнаружил ЗРК недалеко от линии фронта во время их транспортировки, после чего в конвой попала баллистическая ракета Искандер.

При этом военный эксперт Олег Жданов заявил, что даже если это сообщение правдиво, то это только пусковая установка. В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что потеря техники во время войны – это нормальное явление.

Кроме того, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что установки мог зафиксировать российский дрон, который патрулировал эту территорию.

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