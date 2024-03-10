Издание пишет, что войска РФ ударили ракетой "Искандер".

Впервые за два года развязанной Россией войны против Украины войскам РФ, скорее всего, удалось обнаружить и поразить часть украинской батареи американского ЗРК Patriot, пишет Forbes.

Отмечается, что недалеко от Покровска россияне обнаружили украинский конвой, включавший, по-видимому, как минимум две установленные на грузовике пусковые установки для наземного комплекса Patriot.

"Отреагировав быстрее, чем обычно, российский экипаж гиперзвуковой ракеты класса "земля-земля" "Искандер" прицелился и нанес прямое попадание в украинский конвой. Две из предполагаемых пусковых установок Patriot взорвались, что почти наверняка привело к гибели их экипажей", - утверждает издание.

Также Forbes пишет, что украинские батареи Patriot за последний месяц сбили целых дюжину российских истребителей-бомбардировщиков, что "свело на нет преимущество России в воздухе".

Об уничтожении установок Patriot в Украине заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (Twitter).

Тем временем Минобороны РФ 9 марта распространило видео с, как заявлялось, с ударом по ЗРК С-300 ВСУ. В росСМИ же предположили, что возможно, на этих кадрах показано поражение установок Patriot, о котором пищет Forbes.

Россияне заявили об ударе по Patriot в Украине - видео

Потери России в Украине

Напомним, как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения превысили 424 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники уничтожили 900 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла не менее: танков - 6731 (+19 за последние сутки), боевых бронированных машин - 12850 (+27), артиллерийских систем - 10466 (+38), РСЗО - 1015 (+3), средств ПВО - 709 (+2), самолетов - 347, вертолетов - 325.

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