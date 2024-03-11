Установки оккупанты могли зафиксировать с помощью дрона, говорит Ступак.

Издание Forbes сообщило, что Украина могла впервые потерять две пусковые установки Patriot. Все могло произойти за считанные минуты, говорит военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", установки мог зафиксировать российский дрон, который патрулировал эту территорию. Такие беспилотники могут залетать вглубь Украины на несколько десятков километров.

"Он увидел, зафиксировал украинский экипаж, предварительно Patriot, передал команду и координаты. Тогда срочно был нанесен удар баллистической ракетой "Искандер". Все происходило за считанные минуты", – предположил Ступак.

Уничтожение установок Patriot

Впервые за время полномасштабной войны россиянам, вероятно, удалось уничтожить две установки ЗРК Patriot. Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что ударить оккупанты могли "Искандером".

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что даже если это сообщение соответствует действительности, это только пусковая установка. При этом он призвал дождаться официальной информации.

В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что потеря техники во время войны – это нормальное явление. Он отметил, что "идет очень тяжелая война и не бывает техники, которая была бы абсолютно защищенной, которую невозможно поразить".

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