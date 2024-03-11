Накануне Forbes писал, что войскам РФ, скорее всего, удалось обнаружить и поразить часть украинской батареи комплекса Patriot.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, могли ли российские войска уничтожить американский ЗРК Patriot в Украине.

"Даже если это соответствует действительности, это только пусковая установка. Одна батарея Patriot - это 8 пусковых установок, командный пункт, радиолокационная станция и целая генераторная. Все это - один комплекс Patriot", - заявил он.

По словам Жданова, "что-то было уничтожено из систем ПВО", и это может быть система западного образца, но не факт, что именно Patriot.

"Это война. Даже если уничтожили одну пусковую установку Patriot - это неизбежные потери. Рано или поздно это должно было случиться. Война - процесс обоюдный. Мы уничтожаем системы ПВО рашистов, рашисты иногда уничтожают наши", - сказал эксперт.

По его словам, нужно дождаться официальной информации по данному поводу, которой пока нет: "Да, есть видео, на котором довольно проблематично определить систему. Вроде как похожа".

Уничтожен ли ЗРК Patriot - что сообщалось

Напомним, Forbes писал, что впервые за два года развязанной Россией войны против Украины войскам РФ, скорее всего, удалось обнаружить и поразить часть украинской батареи американского ЗРК Patriot.

Указывалось, что недалеко от Покровска россияне обнаружили украинский конвой, включавший, по-видимому, как минимум две установленные на грузовике пусковые установки для наземного комплекса Patriot, и ударили "Искандером".

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