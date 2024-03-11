По словам экс-командира роты батальона "Айдар", не бывает такого, чтобы одной стороне постоянно все удавалось, а второй стороне ничего не удавалось.

Во время войны уничтожение техники, к сожалению, является нормальным явлением. Об этом в эфире Radio NV сказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Комментируя видео оккупантов, где зафиксировано уничтожение двух украинских батарей американского ЗРК Patriot и артиллерийской системы HIMARS, ветеран отметил, что оно является достаточно убедительным.

"Мы официально и не опровергаем это. Мы официально просто молчим. Ну да, есть пораженный HIMARS и да есть пораженные две пусковые установки Patriot. Там видео не оставляет, если честно, сомнений. А что тут такого? К сожалению, это война. На войне всегда есть потери и на войне не только мы воюем, но и враг воюет против нас. И не бывает такого, чтобы одной стороне постоянно все удавалось, а другой стороне ничего не удавалось. Тогда это бы не была война, а была бы специальная операция", - подчеркнул Дикий.

Эксперт отметил, что идет очень тяжелая война и не бывает техники, которая была бы абсолютно защищенной, которую невозможно поразить.

"Чего нас не удивляет, что мы поражаем, например, даже самолеты дальней радиоразведки, устраиваем целый самолетопад российской фронтовой авиации - в среднем по самолету в день уничтожаем? Так почему нас удивляет, что в нашей противовоздушной обороне при этом также могут быть потери. К сожалению, это нормально. У войны такая норма. Насколько сама война является ненормальным явлением", - добавил он.

При этом Дикий выразил непонимание, почему мы пытаемся замалчивать эти потери.

"Но, честно говоря, для меня на этом видео хуже всего было даже не то, что поражена техника, а то, что в данном случае впечатление было таким, что у экипажей не было шанса выжить. Это война", - сказал Дикий.

Эксперт утверждает, что в Украине HIMARSов было около 40 и за все то время потерян первый.

"Это, на самом деле, скорее надо удивляться, что это произошло только сейчас, потому что мы используем их с лета 2022 года. С Patriot ситуация хуже, потому что все по пальцам буквально считанные, нам их очень мало дают и каждая потеря очень болезненна", - добавил он.

При этом ветеран считает, что эти потери являются оправданными.

"А какая была альтернатива? А альтернатива была не использовать Patriot у линии фронта. А в таком случае это означало бы дать российской авиации абсолютно безнаказанно бомбами разносить нашу линию обороны. Было выбрано абсолютно правильное решение - рисковать. Потому что именно благодаря этим системам россияне потеряли много самолетов. Пока что потери россиян от огня наших HIMARS, потери российской авиации от наших Patriot гораздо больше, чем то, чем нам пришлось за это заплатить", - резюмировал Дикий.

Уничтожение россиянами ЗРК Patriot в Украине - что известно

На днях издание Forbes сообщило, что россияне уничтожили две установки ЗРК Patriot в Украине. По данным СМИ, недалеко от Покровска оккупанты обнаружили украинский конвой, в состав которого входили, вероятно, по меньшей мере две установленные на грузовике пусковые установки для наземного комплекса Patriot.

Отреагировав быстрее, чем обычно, российский экипаж гиперзвуковой ракеты класса "земля-земля" "Искандер" прицелился и нанес прямое попадание в украинский конвой. Две из вероятных пусковых установок Patriot взорвались, что почти наверняка привело к гибели их экипажей.

Также Forbes пишет, что украинские батареи Patriot за последний месяц сбили целую дюжину российских истребителей-бомбардировщиков, что "свело на нет преимущество России в воздухе".

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