Кроме того, поражено 3 пункта управления врага.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли около 30 ударов по районам сосредоточения противника. Уже известно, что они поразили пункты управления оккупантов, склады боеприпасов и другие 3 важных объекта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал об оперативной ситуации относительно российского вторжения по состоянию на утро 13 января. Так, авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объектах оккупантов. За сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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Ранее УНИАН уже сообщал, что США работают над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнер". Там внимательно следят за тем, что ЧВК стремится вербовать наемников из Сербии и других стран.

Между тем у Зеленского рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом и Соледаром, где идут серьезные бои. Россияне не перехватили инициативу на том направлении и потеряли там около 20 тысяч человек. Как сообщили в ISW, ВСУ продвигаются к Кременной и не дают оккупантам окружить Бахмут.

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