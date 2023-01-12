Враг постоянно пытается завладеть инициативой, однако тяжелые бои продолжаются.

Более 100 оккупантов были уничтожены за последние сутки во время боев за Соледар.

"В Соледаре враг сосредоточил главные усилия. ЧВК "Вагнер" и другие подразделения российских войск постоянно наносят удары - за последние сутки был нанесен 91 артиллерийский удар по городу. Однако и наши войска сосредоточили свои усилия на уничтожении врага. Так, было уничтожено более 100 оккупантов за эти сутки", - рассказал в эфире Национального телемарафона представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении враг пытается завладеть инициативой, пытается штурмовать, однако ему это не удается. За последние сутки состоялось 42 боестолкновения только на этом направлении.

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"Они давят, где имеют тактические успехи, однако они не только далеки от своей цели, они близки к кризису", - добавил он.

Бои за Соледар: подробности

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что враг пытается захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец рассказал, что после неудачных попыток захватить Бахмут вся элита армии РФ перекочевала в Соледар.

Хоть ЧВК "Вагнер" уже несколько дней отчитывается о захвате Соледара Донецкой области, у наемников "повара Путина" не все легко. Город стал для него столь желанным трофеем, что потери он больше не считает.