Враг пытается штурмовать позиции ВСУ по всей линии разграничения.

Вооруженные силы Украины наносят врагу значительные и заметные потери на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, противный атакует позиции защитников из оружия разного калибра.

"За последние несколько дней враг активизировал бешеные обстрелы из артиллерии разного калибра. Уже который месяц противник пытается обстреливать Бахмут. Здесь каждый день, как год, а каждый час, как день", - отметил Назаренко.

Видео дня

Он добавил, что оккупанты давят и пытаются штурмовать по всей линии разграничения.

"Особенно опасны северные и южные окраины Бахмута. Но враг несет огромные потери и ВСУ пытаются контратаковать и восстанавливать утраченные позиции", - подчеркнул Назаренко.

Ситуация в Бахмуте

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут находиться в городе, пока это будет разумно.

Бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт считает, что для украинских войск имеет смысл отойти на более защищенную линию в Бахмуте Донецкой области.

Как ранее стало известно, российским силам не хватает боеприпасов, они прибегают к "хаотическим обстрелам" и пытаются обстреливать линии снабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: