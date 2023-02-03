Также за сутки было уничтожено, в частности, шесть боевых бронированных машин врага.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще 840 российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тыс. 870 (+840 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 215 (+4) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 388 (+6), артиллерийских систем - 2 тыс. 215 (+3), реактивных систем залпового огня - 460 (+2).

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Средств противовоздушной обороны было уничтожено 222, самолетов - 294 (+1), вертолетов - 284, беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 952 (+1) крылатых ракет - 796.

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 68 (+4), специальной техники - 202 (+2).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Потери России в Украине - актуальное

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами зажмурены серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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