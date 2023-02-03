Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Русские оккупанты продолжают наступательные действия на четырех направлениях, но несут большие потери в личном составе и военной технике.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, россияне продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника обнаружено не было. В то же время продолжаются обстрелы российскими войсками населенных пунктов вблизи государственной границы. Так, под огневой влияние попали районы 14 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы пяти населенных пунктов Харьковской области и одного - Луганской; на Лиманском направлении огневому поражению подверглись один населенный пункт Донецкой области и три - Луганской.

"На Бахмутском направлении пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали четыре населенных пункта.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Нескучное, Богоявленка и Угледар; на Запорожском и Херсонском под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов.

"В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - подчеркнули в Генштабе.

Отмечается, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, авиация сил обороны Украины за 3 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских войск и один - по позиции их зенитно-ракетных комплексов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы русских.

Кроме этого, 2 февраля в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25. Отмечается, что на Бахмутском направлении только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены российский вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

По данным Генштаба, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 840 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тысяч 870 человек.

Но, как сообщает The New York Times со ссылкой на американских и западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам. Особенно большие потери оккупационная армия понесла в боях за Бахмут и Соледар. Российские аналитики не считают, что человеческие жертвы станут сдерживающим фактором для военных целей Путина.

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