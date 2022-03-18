Воины обещают обязательно сообщить, если будет пятый раз.

В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонну переправу на одном и том же месте.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"У нас, конечно, не Чернобаевка, но выговцы в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали российскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единственной - у кацапов, видимо, тактика такая", - отметили защитники.

Воины обещают обязательно сообщить, если будет пятый раз.

Напомним, система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру, 16 марта показала фотографии уничтоженной российской техники в Международном аэропорту "Херсон" в поселке Чернобаевка вблизи Херсона. В результате артиллерийских обстрелов были уничтожены по крайней мере три российских вертолета в самом аэропорту. Также пострадали несколько военных машин вблизи аэропорта.

Считается, что это был самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли по российским вертолетам во время этой войны. 14 марта спутниковые снимки от Maxar Technologies показали ряд российских военных вертолетов в аэропорту, а на его окраинах также были видны десятки единиц вражеской военной техники.

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