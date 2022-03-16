Украинским воздушным силам удалось сжечь по меньшей мере 3 вражеских вертолета, которые попали на снимки.

Украинская авиация уничтожила военные вертолеты российских оккупантов, которые дислоцировались во временно захваченном аэропорту под Херсоном.

Об этом пишет американское издание CNN.

Как свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs, украинским воздушным силам удалось сжечь по меньшей мере 3 вражеских вертолета.

По данным CNN, эту операцию украинские военные провели 15 марта. Издание назвало ее самой мощной атакой Воздушных сил Украины по авиации захватчиков из всех известных ранее.

Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру, подтвердила удачный удар украинских ВВС по захваченном аэропорту.

Кроме вертолетов, сгорели также вражеские военные машины, базировавшиеся в аэропорту.

Как писал УНИАН, Вооруженные Силы Украины продолжают наносить врагу серьезные потери и спасать украинцев. Так, на счету защитников украинского неба 77 самолетов и 90 вертолетов противника.

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