Видео показывает, насколько точно и эффективно работают украинские солдаты.

Сегодня, 16 марта, отдельные подразделения Вооруженных сил Украины в очередной раз доказали свое мастерство. Бойцы 93 ОМБр уничтожили гаубичный дивизион, а 72 ОМБр разбила вражескую артиллерию. Не отстают от собратьев и воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Они уничтожили противника из "Градов" во время попытки проложить понтонную переправу. В результате враг лишился техники и понес серьезные потери в живой силе.

"Артиллерийское подразделение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстреляло понтонную переправу росармии в зоне боевых действий. Предоставляем видео огневого поражения врага. Первые кадры — отснятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, пытавшейся замаскироваться между деревьями на опушке леса. Затем раздается команда "открыть огонь", после которого артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня "Град". После залпов звучит команда "покинуть огневые позиции", которые могли быть засечены россиянами", — сказано в официальной группе Закарпатской бригады на Facebook.

На последних кадрах демонстрируется разрушенная колонна, которая не подлежит восстановлению. Жертв среди солдат армии РФ тоже много, хотя точное число не указано.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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