Занятия проводят военнослужащие-инструкторы Сухопутных войск ВС Великобритании.

Украинские военнослужащие продолжают проходить тренировки по огневой подготовке в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" по базовой общевойсковой подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании. В частности, защитники учатся способам ведения огня отделением из стрелкового оружия в оборонительном бою.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, занятия проводят военнослужащие-инструкторы Сухопутных войск ВС Великобритании.

"Эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли ловко использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины. Под экспертным руководством инструкторов Вооруженных Сил Великобритании, новобранцы Вооруженных Сил Украины становятся более подготовленными к боевым условиям", – отметили в Генштабе.

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Подготовка украинских военных за рубежом

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали проходить обучение на танках Abrams в Германии. Для прохождения подготовки приехали 400 человек, их разделили на две разных группы.

Кроме того, Швеция позволит украинским пилотам проходить подготовку на самолетах JAS 39 Gripen. При этом пока неизвестно, когда и где начнутся эти тренировки.

В то же время в Британии начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. По данным СМИ, для прохождения подготовки Украина направит 20 пилотов.

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