Украина якобы готова отправить на обучение 20 авиаторов.

Великобритания станет первой страной, которая начнет обучение украинских военных на западных истребителях F-16.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства, речь идет о "наземной базовой подготовке".

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые потом будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 или на других самолетах", – сказал чиновник.

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По данным издания, Украина якобы готова отправить на обучение 20 авиаторов, которые "уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить усвоение курса".

Как отмечается, тренировка по курсу НАТО "вступление к основам управления истребителями" будет охватывать тренажеры и реальные самолеты. Вероятно, изначально это будут не F-16, а более простые истребители.

Обучение украинских пилотов

Как ранее сообщал УНИАН, украинские пилоты начали самоподготовку к овладению истребителей F-16 около года назад. Летчики улучшали английский, изучали строение самолета и читали книги о F-16.

Пилот Вооруженных сил Украины с позывным" Джус " сообщил, что Украина уже передала партнерам список авиаторов для обучения на истребителях F-16.сейчас разрабатывается последовательность подготовки летчиков.

О готовности обучать украинских авиаторов уже заявили Нидерланды, Португалия и Великобритания.

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