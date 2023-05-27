Речь идет об обучении группы украинских военных количеством 400 человек. Накануне их разделили на 2 группы для освоения различных навыков.

Вооруженные силы Украины начали обучение на американских танках M1 Abrams в Германии. 12 мая США передислоцировали в ФРГ 31 танк для соответствующих тренировок ВСУ.

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на официальное заявление представителя Пентагона Гаррона Гарна. Отмечается, что американские инструкторы начали подготовку 400 украинских солдат.

"Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию", - пишет NYT.

Накануне 26 мая украинских военных разделили на две группы: около 200 солдат (примерно один бронетанковый батальон) заслушали общевойсковой инструктаж в Графенвере и Хоэнфельсе, в то время как остальные 200 человек начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.

Упомянутый общевойсковой инструктаж охватывает выполнение базовых военных задач, таких как стрельба и оказание медицинской помощи. Также речь идет о более масштабных тренировках батальона в условиях, когда одно подразделение должно противостоять другому, указал Гарн.

Также спикер Пентагона отметил, что начало учений в Германии - важный шаг в вопросе вооружения Киева, который стремится отвоевывать у России свои территории.

Обучение ВСУ на танках Abrams - важные заявления Пентагона

Напомним, что 24 мая спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер намекнул, что учения ВСУ на танках Abrams в Германии начнутся в ближайшее время, ориентировочно он указывал следующую неделю.

В апреле намерение обучить украинскую армию маневрам на танках Abrams анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин. В мае он отметил, что США планируют поставить Украине соответствующие танки осенью 2023 года, где-то в начале сезона.

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