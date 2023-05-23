Обучение проводят британские инструкторы.

Украинские военнослужащие в Великобритании проходят специальную подготовку по обслуживанию реактивных систем залпового огня M270.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Украинские военные проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важной боевой техники: реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270. Обучение проводят британские инструкторы через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО остаются в бою", – говорится в сообщении.

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РСЗО М270

Реактивные системы залпового огня М270 являются разработкой компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Она считается уникальной, поскольку может использоваться не только как РСЗО, но и для пуска тактических ракет. Эксперты отмечают, что эти системы по некоторым показателям превосходят HIMARS.

В июне 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские артиллеристы начали проходить подготовку по применению РСЗО HIMARS и М270 в Европе.

Первые системы Киев получил в июле. Уже в августе 2022 года Украина получила новую партию этих установок от Великобритании.

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