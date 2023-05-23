Украинские военнослужащие в Великобритании проходят специальную подготовку по обслуживанию реактивных систем залпового огня M270.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Украинские военные проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важной боевой техники: реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270. Обучение проводят британские инструкторы через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО остаются в бою", – говорится в сообщении.
РСЗО М270
Реактивные системы залпового огня М270 являются разработкой компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Она считается уникальной, поскольку может использоваться не только как РСЗО, но и для пуска тактических ракет. Эксперты отмечают, что эти системы по некоторым показателям превосходят HIMARS.
В июне 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские артиллеристы начали проходить подготовку по применению РСЗО HIMARS и М270 в Европе.
Первые системы Киев получил в июле. Уже в августе 2022 года Украина получила новую партию этих установок от Великобритании.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ
- ВСУ скоро начнут контрнаступление, есть необходимый минимум вооружений - Буданов
- ВСУ начали самоподготовку к освоению истребителей F-16 около года назад - пилот "Джус"
- После событий на Белгородщине РФ обдумает перегруппировку сил - Маляр