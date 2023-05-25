Пока что время и место проведения тренировок держится в секрете.

Швеция разрешит украинским пилотам проходить подготовку на самолетах JAS 39 Gripen, заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон в интервью каналу TV4 Nyheterna.

Он заявил, что несколько опытных украинских пилотов, которые уже прошли подготовку в Украине, будет допущены к тренировкам на тренажерах и испытательным полетам на JAS 39 Gripen.

По его словам, речь идет об базовом обучении. В то же время, пока что время и место проведения тренировок держится в секрете.

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Хотя это обучение можно рассматривать как первый шаг к тому, чтобы Украина получила шведские самолеты, однако возможность того, что шведские самолетыы будут использованы в войне на Украине, сегодня маловероятна.

Министр обороны подчеркивает, что шесть дивизий, которые есть у Швеции, должны остаться в стране, и на данный момент предоставление каких-либо самолетов Украине неактуально".

Отмечается, что Украина просит у западных союзников прежде всего истребители F-16. Однако шведские самолеты дешевле конкурентов и считаются легкими в освоении. Это дает Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны.

Самолеты для Украины

В феврале премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон относительно поставок боевых истребителей Gripen Украине заявил, что первые шаги в этом вопросе должна сделать международная коалиция.

На сегодняшнем заседании Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в ближайшие недели.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что обучение украинских пилотов на этих самолетах уже началось в нескольких странах, и в частности, в Польше.

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