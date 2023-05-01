Отмечается, что ракету сбили защитники нашего государства из зенитной ракетной бригады.

Украинские военные во время массированного удара россиян 1 мая сбили в центральной части нашего государства российскую ракету.

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" и показало фото обломков вражеской ракеты.

Отмечается, что ракету сбили украинские защитники из зенитной ракетной бригады.

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"Результативная ночная охота от наших героических воинов зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Бьем оккупанта на всех его подступах", - говорится в сообщении.

Ракетный удар 1 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 1 мая, выпустила по Украине 18 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них 15 были сбиты украинскими защитниками. В воздушных силах рассказали, что российские оккупанты атаковали Украину из Каспийского моря и из Мурманской области.

А раньше вечером российские захватчики обстреляли Павлоград в Днепропетровской области, попав, в частности, в промышленное предприятие. Из-за российской атаки в городе повреждены также более 20 многоэтажек, пострадали 34 человека.

По данным Минэнерго, из-за ночных обстрелов россиян существенным повреждениям подверглась сетевая инфраструктура на Днепропетровщине и Херсонщине. Как следствие была обесточена часть потребителей Днепра и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением на Херсонщине.

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