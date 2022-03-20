В "ДНР" заявили, что Сергей Машкин якобы уничтожил батарею САУ.

Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты "ДНР" с позывным "людоед".

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что в "ДНР" заявили, что Машкин якобы уничтожил батарею САУ.

"Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" (с фантазией насчет позывных у них реальные проблемы) собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ! Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел, по сравнению с ними, то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", - сообщили в ОТГ "Восток".

Война в Украине

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 марта ориентировочно составили 14,7 тыс. личного состава.

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