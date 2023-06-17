Кроме того, были предположения, что двое из них погибли.

Семь или восемь украинских военнопленных из тех, которые оказались в Венгрии, считались пропавшими без вести.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

"У нас есть еще одна страна, где мы видим наших людей. Это Венгрия. Мы сейчас проверяем и знаем фамилии тех людей, которые там оказались. Мы проверяем эти данные и видим, что из того, что нам уже понятно, что семь или восемь человек, это те люди, которые без вести пропали и которых мы разыскивали", - рассказал он.

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Кроме того, по словам Котенко, были предположения, что двое из них погибли, поскольку были показания собратьев.

Украинские военнопленные в Венгрии

Как сообщал УНИАН, как ранее сообщал УНИАН, 8 июня на сайте РПЦ появилась информация о передаче Венгрии группы украинских военнопленных.

На следующий день вице-премьер Венгрии Жолт Семьен объявил, что речь идет об 11 военнопленных, однако подробности раскрывать отказался.

Впоследствии стало известно, что Украина установила местонахождение 11 пленных защитников, которых Россия передала Будапешту и которые сейчас удерживают на территории Венгрии. Также были установлены фамилии наших военных и маршрут их перемещения в Венгрию. Родственники и соответствующие правоохранительные органы уже получили всю информацию.

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