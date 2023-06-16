О семерых из них до сих пор вообще не было никаких сведений.

Украина установила местонахождение 11 пленных защитников, которых Россия передала Будапешту и которые сейчас удерживают на территории Венгрии.

"Благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии сейчас находятся 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных", - сообщил уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести Олег Котенко в Telegram.

По словам омбудсмена, Украина смогла установить также фамилии наших военных и маршрут их перемещения в Венгрию. Родственники и соответствующие правоохранительные органы уже получили всю информацию.

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"Следует отметить, что до сих пор о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений", - добавил Котенко.

Отмечается, что до возвращения пленных военнослужащих на территорию Украины, они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Украинских военнопленных передали Венгрии: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 8 июня на сайте Московского патриархата появилась информация о передаче Венгрии группы украинских военнопленных.

На следующий день вице-премьер Венгрии Жолт Семьен объявил, что речь идет о 11 военнопленных, однако подробности раскрывать отказался.

МИД требует предоставить Украине подробную информацию о пленных, поскольку Киев не был предупрежден о подобных переговорах между Москвой и Будапештом. В ГУР Украины заранее располагали информацией о подготовке информационно-психологической операции с пленным для отбеливания РПЦ на территории Европы.

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