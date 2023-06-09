В украинский МИД для "предметного разговора" был приглашен временный поверенный Венгрии.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами относительно украинских военнопленных.

"Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных", - написал Николенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость. И Украина в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех своих защитников домой.

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"В то же время украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения", - написал спикер.

Николенко сообщил, что в МИД Украины сегодня, 9 июня, был приглашен временный поверенный Венгрии для "предметного разговора".

"Украинская сторона передала обращение о предоставлении детальной информации о наших гражданах и неотложном обеспечении доступа украинскому консулу, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и оказать им консульскую помощь", - пояснил он.

Кроме того, во время этой встречи отдельно была отмечена необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных.

Передача украинских военнопленных Венгрии - что известно

8 июня в России заявили, что при участии Русской Православной церкви группу украинских военнопленных из Закарпатья якобы передали Венгрии.

Впоследствии вице-премьер-министр Венгрии Жолт Семьен подтвердил, что российские оккупанты передали Будапешту 11 украинских военнопленных. Он не сообщил детали, сославшись на "интересы дела и народа".

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