Вопрос передали в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

В Бундестаге не поддержали предложение консерваторов проголосовать за поставки танков Leopard в Украину. Этот вопрос немецкие депутаты рассмотрели 19 января.

На сайте Бундестага сообщается, что вопрос поставки Leopard 1 или Leopard 2 Украине рассматривался по инициативе парламентской группы ХДС/ХСС. Ее представители призвали немедленно провести голосование, но не получили поддержку со стороны коалиционных фракций, АдГ и Левой партии.

Так, В АдГ заявили, что "войну невозможно выиграть военным путем", а "левые" хотят вернуться к дипломатии. После "жарких дебатов" вопрос передали в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

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Передача Leopard Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Германия отказывается передавать танки и не дает "зеленый свет" для других стран для поставок своей техники другим государствам.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна согласится передать Украине танки Leopard 2, но только если США начнут поставки своих танков Abrams.

В Польше, которая обещала передать Украине роту танков, заявили, что могут передать Leopard, не дожидаясь согласия Германии.

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