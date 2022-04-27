Воздушные силы сбили также три БПЛА, предположительно это аппараты "Орлан-10".

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки, 26 апреля, поразили по меньшей мере 7 воздушных целей, в том числе самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Речь идет о самолете Су-25; вертолете Ка-52.

Также сбито 3 БпЛА ОТР - предположительно "Орлан-10".

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях", - отмечено в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что защитники Украины уничтожили уже около 22,1 тыс. оккупантов.