Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

3 марта зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления).

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пока весь мир сочувствует Украине из-за массовых убийств под Киевом и еще думает, передавать или нет Украине оружие для защиты неба и самого дорогого, что у нас есть - жизни, Воздушные Силы ВС Украины делают свое дело и уничтожают врага в воздухе. 3 марта зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

Ранее сообщалось, что украинские силы обороны метко ударили по БТРу оккупантов.

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