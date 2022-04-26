Украинские защитники уничтожили уже около 22,1 тысячи оккупантов.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что боевые потери противника с 24 февраля по 26 апреля составили около 22,1 тыс. человек личного состава.
Также враг потерял:
- 918 танков,
- 2 тыс. 308 боевых бронированных машин,
- 416 артиллерийских систем,
- 149 реактивных систем залпового огня,
- 69 средств ПВО, 184 самолета,
- 154 вертолета,
- 1 тыс. 643 единицы автомобильной техники,
- 8 кораблей/катеров,
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 205 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 31 единицу спецтехники и четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.
Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне от имени украинских военных рассылают фейки жителям Николаевщины и Херсонщины. Оккупанты начинают понимать, что им не удастся одержать победу, поэтому они прибегают к хитрости.
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