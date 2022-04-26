Также враг потерял 918 танков и 2 тыс. 308 боевых бронированных машин.

Украинские защитники уничтожили уже около 22,1 тысячи оккупантов.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что боевые потери противника с 24 февраля по 26 апреля составили около 22,1 тыс. человек личного состава.

Также враг потерял:

918 танков,

2 тыс. 308 боевых бронированных машин,

416 артиллерийских систем,

149 реактивных систем залпового огня,

69 средств ПВО, 184 самолета,

154 вертолета,

1 тыс. 643 единицы автомобильной техники,

8 кораблей/катеров,

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

205 беспилотников оперативно-тактического уровня,

31 единицу спецтехники и четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне от имени украинских военных рассылают фейки жителям Николаевщины и Херсонщины. Оккупанты начинают понимать, что им не удастся одержать победу, поэтому они прибегают к хитрости.

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