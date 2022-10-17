Уркаинские воины сбили все три ракеты, которые летели на Киев / REUTERS

Подразделения противовоздушной обороны Украины успешно сбили все три крылатые ракеты, которые летели на Киев.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в Telegram.

"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО - сбивает (ракеты - УНИАН) нацелены на другие области Украины", - отметил Арестович.

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Он напомнил, что 14 октября Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины. Советник ОП подчеркнул, что "более заслуженного достижения трудно представить".

РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Также уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столице уже стали три человека.

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