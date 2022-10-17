Подразделения противовоздушной обороны Украины успешно сбили все три крылатые ракеты, которые летели на Киев.
Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в Telegram.
"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО - сбивает (ракеты - УНИАН) нацелены на другие области Украины", - отметил Арестович.
Он напомнил, что 14 октября Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины. Советник ОП подчеркнул, что "более заслуженного достижения трудно представить".
РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.
Также уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столице уже стали три человека.