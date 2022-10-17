Украинские воины продолжают сбивать ракеты, которые летят на другие области Украины.

Подразделения противовоздушной обороны Украины успешно сбили все три крылатые ракеты, которые летели на Киев.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в Telegram.

"Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО - сбивает (ракеты - УНИАН) нацелены на другие области Украины", - отметил Арестович.

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Он напомнил, что 14 октября Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины. Советник ОП подчеркнул, что "более заслуженного достижения трудно представить".

РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Также уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столице уже стали три человека.

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